Kocaeli'de sele neden olan sağanakta 1900 olaya müdahale edildi: Mahsur kalan 267 kişi kurtarıldı

Kocaeli'de, 14 Ekim'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan aşırı yağışların ardından kent genelinde meydana gelen sel, su baskını ve heyelanlarla ilgili Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) basın açıklaması düzenlendi. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş tarafından yapılan açıklamada, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şevket Avcı ve İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve kurum müdürleri de hazırda bulundu.





'KURUMLARIMIZ CANLA BAŞLA ÇALIŞTI'





Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan turuncu kodlu uyarının ardından kent genelinde tedbirlerin alındığını belirten Vali Aktaş, AFAD Yönetim Merkezi'nin 14 Ekim saat 21.00 itibarıyla faaliyete geçtiğini söyledi. Aktaş, "Başta 112 olmak üzere kurumlarımıza sel baskını, su basması, heyelan, ağaç devrilmesi ve mahsur kalma gibi toplam 1900 olay bildirildi. Bu olaylara 45 kurum, 4 bin 420 personel ve 1800 araçla müdahale edildi. İlk andan itibaren başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız vatandaşlarımızdan gelen ihbarları değerlendirerek canla başla çalıştı" dedi.