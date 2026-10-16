Sel sularına kapılan muhtarın cansız bedeni İzmit Körfezi'nde bulundu
18:05, 16/10/2026, CumaG: Güncelleme: 18:25, 16/10/2026, Cuma
DHA
Eski Yaylacık Mahallesi Muhtarı Mustafa Gedikli’nin cesedi bulundu.
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde sel sularına kapılıp kaybolan eski Yaylacık Mahallesi Muhtarı Mustafa Gedikli’nin, İzmit Körfezi’nin Yarımca açıklarında denizde cansız bedeni bulundu.
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde sel sularına kapılıp kaybolan eski Yaylacık Mahallesi Muhtarı Mustafa Gedikli’nin, deniz polisi ekipleri tarafından İzmit Körfezi’nin Yarımca açıklarında denizde cansız bedeni bulundu.
Gedikli’nin sel sularıyla dereden denize sürüklendiği değerlendiriliyor. Deniz polisi ekipleri tarafından sudan çıkarılan Gedikli’nin cansız bedeni morga kaldırıldı.
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