Sel felaketinde bir acı haber daha: Can kaybı 4'e yükseldi
12:25, 16/10/2026, CumaG: Güncelleme: 12:48, 16/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sarıyer Ayazağa’da selin 3’üncü gününde köprü altında ceset bulundu.
İstanbul'da sel sonrası kayıp ihbarı yapılan T.D'nin cansız bedeni Ayazağa'da bulundu. Can Kaybı 4'e yükseldi, üç kişi için ise arama çalışmaları devam ediyor.
İstanbul’da etkili olan ve 83 yılın en yüksek yağışı olarak açıklanan sağanak, kentte sel felaketine yol açtı. Sağanağın ardından Kağıthane Deresi’nin taştığı Ayazağa Mahallesi’nde, köprü altında ceset bulundu. Bölgeye sevk edilen itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. Cesedin bulunduğu yerden çıkarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
ÜÇ KİŞİNİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kayıp ihbarı bulunan 4 kişiden birinin daha cansız bedeni bulundu. Can kaybı 4'e yükseldi. 3 kişinin arama çalışmaları ise devam ediyor.
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