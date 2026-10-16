Sel felaketinde bir acı haber daha: Can kaybı 4'e yükseldi

İstanbul’da etkili olan ve 83 yılın en yüksek yağışı olarak açıklanan sağanak, kentte sel felaketine yol açtı. Sağanağın ardından Kağıthane Deresi’nin taştığı Ayazağa Mahallesi’nde, köprü altında ceset bulundu. Bölgeye sevk edilen itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. Cesedin bulunduğu yerden çıkarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

ÜÇ KİŞİNİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kayıp ihbarı bulunan 4 kişiden birinin daha cansız bedeni bulundu. Can kaybı 4'e yükseldi. 3 kişinin arama çalışmaları ise devam ediyor.

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