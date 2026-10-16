Sarıyer’de sel sularının istinat duvarlarını yıkıp siteye dolduğu anlar kamerada

Tehdit edildi iddialarına açıklık getirdi: Cemil Tugay AK Parti’ye geçişinin nedenini açıkladı
AK Parti’ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, TRT Haber yayınında parti değiştirme kararının perde arkasını anlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmenin karar sürecinde etkili olduğunu belirten Tugay, İzmir’in özellikle kentsel dönüşüm sorununu çözmek ve deprem riskini azaltmak için bu adımı attığını söyledi. Tugay, “Tehdit edilmedim, İzmir’in hayrına olduğunu düşündüğüm için parti değiştirdim” dedi.