Sarıyer’de sel sularının istinat duvarlarını yıkıp siteye dolduğu anlar kamerada

İstanbullu’dan Murat Kurum’a tam destek: Yaparsanız siz yaparsınız Bakanım

İstanbul’da meydana gelen sağanak sonrası yaşanan sellerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Selin en çok vurduğu bölgelerden Sarıyer Ayazağa’da vatandaşlarla bir araya gelen Kurum’a, bölge sakinleri desteklerini dile getirerek “Yaparsanız siz yaparsınız, size güveniyoruz” ifadelerini kullandı. Bakan Kurum ise yaşanan problemlerin en kısa sürede giderileceğini ve kalıcı çözümler için gerekli adımların atılacağını belirtti.