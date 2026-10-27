Gebze'deki kebapçı cinayetinde 'intikam' detayı: Katil sınırda yakalandı

Olay, Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. İş yerinin önüne gelen Y.B., kebapçı dükkanına peş peşe ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 53 yaşındaki iş yeri sahibi Dinçer Kılıççeken ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Saldırının ardından kaçan Y.B.'nin izini süren emniyet güçleri, şüphelinin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçış hazırlığında olduğunu tespit etti. Yunanistan sınırında düzenlenen operasyonla yakalanan Y.B., sorgulanmak ve adli işlemleri tamamlanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

KARDEŞİNİN İNTİKAMI İÇİN VURMUŞ!

Soruşturmada cinayetin kan donduran motifi de deşifre edildi. Y.B.'nin, 3 Temmuz'da Gebze Mimar Sinan Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada ölen kardeşi Beratcan Başboğa'nın intikamını almak istediği öğrenildi. Söz konusu Temmuz ayındaki olayda, öldürülen Dinçer Kılıççeken'in kardeşi S.K.'nin 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandığı bildirildi.