Kocaeli'de motosiklet scooter ve motokuryelere trafik yasağı: Valilik saatleri duyurdu

Başkan Büyükakın: Osmangazi Cumhuriyet Koşusu dünyanın en önemli koşularından biri olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Türkiye Yüzyılı” mottosuyla Osmangazi Köprüsü’nde düzenlediği “Osmangazi Cumhuriyet Koşusu, binlerce kişiyi buluşturdu. Bu yıl ilk kez düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi amaçlanan organizasyona 19 ülkeden katılım sağlandı. Profesyonel sporcular ve vatandaşlar, hem bir ilki deneyimledi hem de körfezin eşsiz manzarasının keyfini yaşadı.