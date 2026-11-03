Kocaeli'de motosiklet scooter ve motokuryelere trafik yasağı: Valilik saatleri duyurdu
16:58, 03/11/2026, SalıG: Güncelleme: 17:00, 03/11/2026, Salı
AA
Kuvvetli sağanak öncesi flaş karar
Kocaeli Valiliği, beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle motosiklet, skuter ve elektrikli skuter sürücüleri ile motokuryelerin trafiğe çıkışını geçici olarak yasakladı. Yasak, yarın saat 12.00'den perşembe günü saat 06.00'ya kadar uygulanacak.
Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın skuter ve motosiklet sürücülerinin trafiğe çıkması yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, kentin yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın etkisine gireceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, motosiklet, skuter ve elektrikli skuter kullanıcıları ile motokuryelerin tedbiren yarın saat 12.00'den perşembe günü saat 06.00'ya kadar trafiğe çıkmalarının yasaklandığı ifade edildi.
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