Kastamonu’da cip takla attı: Dört kişi yaralandı

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Kaza, Hanönü-Boyabat kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zekeriya K. (56) idaresindeki 34 T 0909 plakalı Suzuki marka cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Kazada cipte yolcu olarak bulunan Alperen K. (28), H.K. (9), Selda K. (50) ve Eda K. (30) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Hanönü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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