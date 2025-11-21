Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini kaybeden 50 yaşındaki anne Semra Özbay ve 23 yaşındaki oğlu Barış Özbay, yaşadıkları depremin ardından Defne ilçesinde üç yıldır zorlu bir süreçle mücadele ediyordu.

Barış Özbay, depremin ardından yaşama hevesini kaybetmiş ve okuduğu üniversiteyi yarıda bırakarak sürekli bilgisayar ve cep telefonuyla oynamaya başlamıştı.

Ekiplerin müdahalesiyle Engelli Yaşam Merkezi'ne alındı

Sanal dünyaya bağımlı hale gelen Özbay, ne duş alıyor ne de tırnaklarını kesmek gibi özel gereksinimlerini yerini getiriyordu. Barış'ın yaşadıklarının Türkiye’nin gündemine oturması üzerine Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın talimatıyla ekipler harekete geçmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Barış'ı yeni bir yaşama başlamaya yönelik ilk adımı atması için ikna etmiş, saatler süren görüşmenin ardından Engelli Yaşam Merkezi'ne getirilerek önce tıraş edilmiş ve sonra da banyo yaptırılmıştı.

"Ben hiçbir şey yapmak istemiyorum"

Yaşananlar sonrası Barış Özbay, hayatına karışılmasından rahatsız olduğunu ifade etmiş ve "Ben hiçbir şey yapmak istemiyorum." sözlerini sarf etmişti.

Nişan törenine katıldı

Haber7'nin haberine göre 23 yaşındaki Barış Özbay, yıllardır sürdürdüğü evden çıkmama alışkanlığını bırakarak yakın arkadaşının nişan törenine katıldı.

Özbay, yakın arkadaşının nişan törenine katıldı. Özbay'ın nişan töreninden yayınlanan karesi ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.











