Emziren anne oruç tutar mı?

Emziren annelerin oruç tutamama durumunda bu oruçları şartların elverişli olduğu başka zamanlarda tutabileceğini açıklayan Diyanet İşleri Başkanlığı, emzirirken oruç tutmak isteyen kadınların ise bu konuda alanında uzman bir hekime danışmalarını tavsiye eder.

EMZİRENLER ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Din İşleri Yüksek Kurulu resmi sitesinde yer alan bilgilere göre; Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri de gebelik veya çocuk emzirmektir. Gebe veya emzikli olan kadınlar, kendilerine yahut çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları hâlinde oruç tutmayabilirler. Bunlar bir yönüyle hasta hükmünde oldukları gibi, onlara bu ruhsatı tanıyan hadisler de bulunmaktadır (Nesâî, Sıyâm, 51, 62; İbn Mâce, Sıyâm, 12).

Kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise gebe ve çocuk emziren kadın oruç tutabilir. Bu konuda alanında uzman bir hekime danışılması uygun olur. Hamilelik ve çocuk emzirme gibi meşru sebeplerle oruç tutamayan kadınlar, tutamadıkları bu oruçlarını şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza ederler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 269)

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BEBEK EMZİRMEK ORUCU BOZAR MI?

Ramazan ayında bebeğini emziren çoğu anne “Bebek emzirirken oruç tutulabilir mi?”, “Emzirirken oruç tutmam bebeğimi nasıl etkiler?” soruları kadar emzirmenin orucu bozup bozmadığı konusunda da bilgi sahibi olmak ister. Bebek emzirmek orucu bozmaz. Bebek emziren anneler doktorlarına danışıp oruç tutabilirler.

Ancak bebek emziren anneler; oruç tutamadıkları durumda şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza edebilir, uygun farklı bir zamanda oruç tutabilirler.

KADINLAR GEBELİK DÖNEMLERİNDE ORUÇ TUTABİLİRLER Mİ?

Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri de gebelik veya çocuk emzirmektir. Gebe veya emzikli olan kadınlar, kendilerine yahut çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları hâlinde oruç tutmayabilirler. Bunlar bir yönüyle hasta hükmünde oldukları gibi, onlara bu ruhsatı tanıyan hadisler de bulunmaktadır (Nesâî, Sıyâm, 51, 62; İbn Mâce, Sıyâm, 12)

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Kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise gebe ve çocuk emziren kadın oruç tutabilir. Bu konuda alanında uzman bir hekime danışılması uygun olur. Hamilelik ve çocuk emzirme gibi meşru sebeplerle oruç tutamayan kadınlar, tutamadıkları bu oruçlarını şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza ederler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 269)

ÖZGÜN Yıkanmak orucu bozar mı?