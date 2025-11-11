Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan havalanan Türk askeri kargo uçağı C130'un, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü açıkladı. Bakanlık, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
"Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Sadece resmi kurumların açıklamasını dikkate alın"
Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran kargo uçağının düşmesiyle ilgili açıklama yaptı. İletişim Başkanı Duran şu ifadeleri kullandı;
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
Düşen uçağın özellikleri
Lockheed C-130 Hercules, ABD'li Lockheed Martin tarafından tasarlanan ve üretilen dört adet turboprop motora sahip askeri nakliye uçakları. Hazırlanmamış ya da yarı hazır pistlere inip kalkması için tasarlanan uçak, askeri kargo, asker taşıyabilme ve tahliye özelliklerine sahip.
1954'ten bu yana 2500 adetten fazla üretilen uçağı ABD, Kanada, Avustralya dahil 60'tan fazla ülke aktif olarak kullanıyor. 74 adet tam teçhizatlı asker taşıma kapasitesi bulunan uçakları Türk Hava Kuvvetleri 1963'ten beri kullanıyor.