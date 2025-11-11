Yeni Şafak
15:3811/11/2025, Salı
G: 11/11/2025, Salı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan havalanan Türk askeri kargo uçağı C130'un, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü açıkladı. Bakanlık, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada,
"Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askeri kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"
ifadelerine yer aldı.

"Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Azerbaycan’dan ülkemize gelmekte olan MSB Bakanlığımıza ait C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendim. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile telefonla görüştüm. Sayın Bakan da olay yerine geçiyor. Aziz Milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

"Sadece resmi kurumların açıklamasını dikkate alın"

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran kargo uçağının düşmesiyle ilgili açıklama yaptı. İletişim Başkanı Duran şu ifadeleri kullandı;

"Bugün öğleden sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında askerî kargo uçağının düşmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sadece resmî kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması ve teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada,
"Bugün Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan C130 tipi askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik. Enkaza ulaşma çalışmalarıyla ilgili ülke makamlarıyla koordineli biçimde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah, bu kazadan en az bir badireyle çıkarız. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin ve dualarımızla inşallah onların yanında olalım."
ifadelerini kullandı.


Düşen uçağın özellikleri

Lockheed C-130 Hercules, ABD'li Lockheed Martin tarafından tasarlanan ve üretilen dört adet turboprop motora sahip askeri nakliye uçakları. Hazırlanmamış ya da yarı hazır pistlere inip kalkması için tasarlanan uçak, askeri kargo, asker taşıyabilme ve tahliye özelliklerine sahip.

1954'ten bu yana 2500 adetten fazla üretilen uçağı ABD, Kanada, Avustralya dahil 60'tan fazla ülke aktif olarak kullanıyor. 74 adet tam teçhizatlı asker taşıma kapasitesi bulunan uçakları Türk Hava Kuvvetleri 1963'ten beri kullanıyor.










