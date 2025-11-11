AYM’den CHP’nin itirazına ret

Anayasa Mahkemesi (AYM), HSK seçim kararının Meclis’in çalışma usullerini değiştiren bir işlem niteliğinde olmadığını belirterek başvuruyu “görev yönünden” reddetti. Buna göre mahkeme, kararın esasına girip seçim sürecinin hukuka uygun olup olmadığını incelemedi.

AYM Genel Kurulu, TBMM’nin HSK üyelerini seçme yetkisinin Anayasa’da açıkça düzenlendiğini, bu nedenle ilgili kararın AYM’nin denetim alanı dışında kaldığını ifade etti. 4 üyenin karşı görüş verdiği karar oy çokluğuyla alındı. CHP’li milletvekilleri, üyelerin seçim sürecinde Anayasa’nın 159. maddesinde öngörülen usullere uyulmadığını, bazı adayların “avukat kontenjanı” şartlarını taşımadığını ve oylama yönteminde hata yapıldığını belirterek AYM’ye itiraz etmişti.