11:3510/11/2025, Pazartesi
G: 10/11/2025, Pazartesi
CHP kurultay davasında gerekçeli karar açıklandı. İstinaf yolunun açık olduğu belirtildi

CHP kurultay davasında gerekçeli karar açıklandı. İstinaf yolunun açıldığı davada gerekçeli karar olarak "Davanın konusuz kalması nedeni ile karar verilmesine yer olmadığına" ifadeleri yer aldı.


KURULTAY DAVASINDA İSTİNAF YOLU AÇILDI


CHP için kırılma noktası olarak değerlendirilen 38. Olağan Kurultay'a ilişkin açılan iptal davasının 5'inci duruşması 24 Ekim'de Ankara 42. Asliye Mahkemesi'nde görülmüştü.


Mahkeme, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın aktif husumet yokluğu ve davanın konusuz kalması nedeniyle reddine karar vermişti.


KARARIN GEREKÇESİ AÇIKLANDI


Kurultay davasının reddedilmesi sonrası gerekçeli karar açıklandı. Kararda "Davanın konusuz kalması nedeni ile karar verilmesine yer olmadığına" ifadeleri yer aldı.


KURULTAY 28-30 KASIM'DA


CHP 39. Olağan Kurultayı, 28-30 Kasım tarihleri arasında Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacak.




#son dakika
#CHP
#kurultay
#istinaf
