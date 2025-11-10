Yeni Şafak
DMM'den '10 Kasım' iddialarına yalanlama

DMM'den '10 Kasım' iddialarına yalanlama

10/11/2025, Pazartesi
G: 10/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
DMM: Atatürk'ü anma etkinliklerinin yasaklanması iddiaları asılsız.
DMM: Atatürk'ü anma etkinliklerinin yasaklanması iddiaları asılsız.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan “Millî Eğitim Bakanlığı, 10 Kasım’da okullarda Atatürk’ü anmayı yasakladı ve ‘kapıları kilitleyin’ talimatı verdi” iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden (DMM) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Millî Eğitim Bakanlığı’nın 8 Kasım tarihli yazısında, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nün ilgili yönetmelik uyarınca valiliklerin belirlediği ve herkesin katılımına açık alanlarda, günün anlam ve önemine uygun şekilde anılmasının esas olduğu belirtilmektedir.

Yazıda Atatürk’ü anma etkinliklerinin yasaklanmasına ilişkin herhangi bir ifade bulunmamakta; ancak siyasi partilerin kendilerine tanımlanan alanlar dışında okullarda tören veya organizasyon çağrısı yapmalarının mevzuata uygun olmadığı vurgulanmaktadır.

Ayrıca söz konusu yazıda, 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü çerçevesinde öğrenci, öğretmen ve ailelerin gönüllü katılımıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlenmesinin teşvik edilmesi istenmektedir. Bu etkinlik kapsamında tüm eğitim kademelerinde öğrenciler Atatürk’e ve vatan sevgisine ilişkin duygu ve düşüncelerini yansıtan mesaj kartları hazırlayarak diktikleri fidanlara yerleştireceklerdir.

Millî Eğitim Bakanlığı, bugün ve yarın okullarda gönüllülük esasına göre Atatürk’ü anmaya yönelik faaliyetlerin sürdüğünü bildirmektedir. Kamuoyunun, manipülatif amaçlarla yayılan asılsız içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur."

