Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Kasım dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı. Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan "Emin ve ehil kadroların öncülüğünde Türkiye, küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir." ifadelerini yazdı.
Gazi Mustafa Kemal, vefatının 87'inci yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anılıyor.
Anıtkabir'deki tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi mozoleye bıraktı 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.
Erdoğan burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.