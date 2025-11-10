Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

Lokman Özdemir
09:2210/11/2025, Pazartesi
G: 10/11/2025, Pazartesi
Anıtkabir
Anıtkabir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Kasım dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı. Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan "Emin ve ehil kadroların öncülüğünde Türkiye, küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir." ifadelerini yazdı.

Gazi Mustafa Kemal, vefatının 87'inci yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anılıyor.


Anıtkabir'deki tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi mozoleye bıraktı 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.


Erdoğan burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.



"Türkiye, küresel bir güç olma yolunda"


Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan şu ifadeleri yazdı;

Aziz Atatürk, vefatınızın yıl dönümünde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz.

İçeride huzur ve İstikrarlı, dışarıda muzaffer Türkiye için gece gündüz demeden çalışıyoruz.

En büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ne tutkuyla sahip çıkıyor, ülkemizin her karışını yeni eserlerle nakış nakış işlemeye devam ediyoruz.

Emin ve ehil kadroların öncülüğünde Türkiye, küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

