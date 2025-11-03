Meclis İmralı'ya gitmez: Ada ile temas DEM’le sürsün

"Komisyon, İmralı'yı ziyaret ederse süreç odağından uzaklaşır. Terörsüz Türkiye için gerekli yasal ve idari değişikliler geri plana itilir ve önceliğin Öcalan olduğu düşüncesinin önü açılır. Bu yüzden Öcalan'la görüşmeler DEM Parti İmralı heyeti üzerinden sağlanmalıdır. Böylesi daha sağlıklı olur. Öcalan'ın farklı bir şey demesi halinde heyet adaya gider ama komisyon adada görüntüsü odağı farklı noktalara kaydırır"