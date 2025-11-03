Yeni Şafak
Meclis İmralı'ya gitmez: Ada ile temas DEM'le sürsün

Meclis İmralı'ya gitmez: Ada ile temas DEM’le sürsün

18:20 3/11/2025, Pazartesi
G: 3/11/2025, Pazartesi
DEM Parti İmralı heyetinin Abdullah Öcalan'ı ziyaretinden.
DEM Parti İmralı heyetinin Abdullah Öcalan'ı ziyaretinden.

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında 5 Ağustos’ta mesaisine başlayan ve nihai rapor aşamasına geçen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 130 kişi ve kurumu bulan dinleme listesine 'İmralı eklensin' önerileri karşılık bulmadığı gibi riskle dolu. Daha önce Abdullah Öcalan’ın talebi üzerine DEM tarafından ısıtılan 'Komisyon adaya gitsin' önerisinin 'Meclis, Öcalan'ın ayağına gitti' algısı barındırdığına dikkat çekilerek 'Meclis İmralı'nın ayağına gitti, dedirtilmemeli' deniliyor.

Komisyon tesisi öncesinde mayısta DEM Parti heyetinin İmralı’ya ziyaretinde Öcalan komisyonla da bir araya gelme isteğini dile getirdi.
Öcalan, medyaya sızdırılan 28 sayfalık ikinci İmralı notlarında, sorunun çözülmesi için atılan ve akim kalan adımlara dair olarak,
"Gerekçelerim uzun. Komisyon gelirse anlatacağım"
dedi.

Öcalan'ın bu sözlerinin medyaya sızdırılmasından sonra DEM Parti, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan bir heyetin Öcalan'la görüşmesi gerektiği yönündeki açıklamalarını sıklaştırdı.

SÜREÇ YANLIŞ İZLENİMİ VERİLMEMELİ

Ancak geçtiğimiz yıl Ahlat'ta temelleri atılan Terörsüz Türkiye sürecinde hedefe doğru yaklaşılırken, DEM Parti'nin 'komisyon Öcalan'la görüşmeli' talebindeki ısrarı, Ankara kulislerinde süreci sabote etme ve hedefinde çıkarma şeklinde yorumlandı.

"Komisyon üyelerinden oluşan bir heyetle İmralı'ya gidilsin"
önerisini eleştiren çevreler, bu durumun
"Meclis, Öcalan'ın ayağına gidecek"
ya da
"Öcalan, komisyonu ayağına çağırdı
" yorumlarına neden olabileceğini ifade ederek,
"DEM Parti'nin bu izlenimi oluşturmasına izin verilmemeli, çünkü Öcalan'la görüşme bu iş yanlış algısını körükler"
dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE ZARAR VEREBİLİR

DEM Parti'nin Meclis içinden, YPG'nin ise Suriye'deki SDG yapılanması üzerinden süreci sabote edecek adımlar atmaya devam etmesinin toplumsal rahatsızlığı artırdığını ifade eden kaynaklar,
"sürece olan itimadın Öcalan'la görüşme olması halinde zayıflayabileceğini"
vurguladı.
İmralı'nın "fesih ve silah bırakma kararı" ile son sözün söylediğini ve örgütten daha ciddi adım beklendiği ifade eden kaynaklar, Öcalan'ın
"Gerekçelerim uzun. Komisyon gelirse anlatacağım"
çıkışının Terörsüz Türkiye hedefine zarar verecek mahiyette olduğunu da sözlerine ekledi.

ODAK KAYBI YAŞANMASIN

Kaynaklar,
"Komisyon, İmralı'yı ziyaret ederse süreç odağından uzaklaşır. Terörsüz Türkiye için gerekli yasal ve idari değişikliler geri plana itilir ve önceliğin Öcalan olduğu düşüncesinin önü açılır. Bu yüzden Öcalan'la görüşmeler DEM Parti İmralı heyeti üzerinden sağlanmalıdır. Böylesi daha sağlıklı olur. Öcalan'ın farklı bir şey demesi halinde heyet adaya gider ama komisyon adada görüntüsü odağı farklı noktalara kaydırır"
değerlendirmesinde bulundu.


