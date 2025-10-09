Yeni Şafak
PKK'nın uzantıları da silah bıraksın

PKK’nın uzantıları da silah bıraksın

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:009/10/2025, Perşembe
G: 9/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu
Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu dün yapılan 14’üncü toplantısında emekli subay, astsubay, uzman çavuşlar ve bazı sivil toplum kuruluşlarını dinledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında çalışmalarına devam eden komisyonda konuşan Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Genel Başkanı Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, teröre, suça bulaşmış kişilerin mutlaka yargılanarak cezalarını çekmeleri gerektiğini dile getirdi.

TAKİP İÇİN KATKI TEKLİFİ

Şimdiye kadar bırakılan silahların sınırlı sayıda olduğunu ifade ederek, bu durumun PKK’nın tam manasıyla silah bıraktığı anlamına gelmeyeceğini belirten Karakuş, Suriye’de de tüm silahların bırakılması gerektiğini kaydetti. Emekli Uzman Jandarmalar Derneği (EMUJAD) Genel Başkanı Şeref Çayırtepe ise Türkiye’de Kürt değil, terör sorunu olduğunu kaydetti. Çayırtepe, PKK’nın uzantıları silah bırakmadığı sürece sadece PKK’nın silah bırakmasının bir anlamı olmadığını söyledi. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Cahit Koca da süreçte bir takip sistemi, kontrol mekanizması gerekli olursa katkı sunabileceklerini vurguladı.



