PKK’nın uzantıları da silah bıraksın

Şimdiye kadar bırakılan silahların sınırlı sayıda olduğunu ifade ederek, bu durumun PKK’nın tam manasıyla silah bıraktığı anlamına gelmeyeceğini belirten Karakuş, Suriye’de de tüm silahların bırakılması gerektiğini kaydetti. Emekli Uzman Jandarmalar Derneği (EMUJAD) Genel Başkanı Şeref Çayırtepe ise Türkiye’de Kürt değil, terör sorunu olduğunu kaydetti. Çayırtepe, PKK’nın uzantıları silah bırakmadığı sürece sadece PKK’nın silah bırakmasının bir anlamı olmadığını söyledi. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Cahit Koca da süreçte bir takip sistemi, kontrol mekanizması gerekli olursa katkı sunabileceklerini vurguladı.