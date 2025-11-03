PKK Irak ve Suriye’den de çekilmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Terörsüz Türkiye süreci devam ederken Irak’a önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya gelen Fidan, ortak basın toplantısında konuştu. Zamanın ruhunun bölgede barışı, kalkınmayı, karşılıklı entegrasyonu ve iş birliğini gerektirdiğine işaret eden Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Parçalanma, bölünme, birbirimize rakip olma, birbirimizin ayağına çelme takmayı değil. Geri kalan medeni dünyanın yaptığını bizim bu bölgede yapmamamız için önünde hiçbir sebep, engel yok.”

BÖLGEMİZ YERYÜZÜ CENNETİ OLABİLİR

“Bölgemiz gerçekten olağanüstü kaynaklara sahip, gerek yer altı, gerek yer üstü kaynaklar. Coğrafyası, insanı, medeniyeti, kültürü, inancı, tarihi birikimi, bütün bunların hepsi aslında uygun stratejileri hayata geçirdiğimizde bölgeyi yeryüzü cennetine, bir refah, istikrar, dünyanın geri kalanına katkı yapan bir coğrafyaya dönüştürmememiz için bir sebep yok.”

YOLUMUZA DEVAM ETMELİYİZ

Suriye’de olan gelişmelerin de yakından takip edildiğine dikkat çeken Fidan, “Irak ve Türkiye olarak beraber Suriye’ye, diğer bölge ülkeleriyle beraber neler yapabiliriz? O konuda çalışıyoruz. Bizim bölge ülkeleri olarak iş birliğini en üst düzeye çıkartıp, aramızdaki güveni çok muhkem ve sağlam bir hale getirip, kalkınma yolunda atmakta geciktiğimiz adımları bir an önce atıp, barış ve huzur içerisinde bölgede yolumuza devam etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

İRAN’DAN DA ÇIKMALI!

Fidan, şu değerlendirmeleri yaptı: “(PKK'nın) Türkiye’deki silahlı faaliyetlerine son vermesi, bizim açımızdan fevkalade önemli bu karar fakat dileğimiz odur ki beklentimiz de o: Örgütün Türkiye’de olduğu gibi Irak’ta da silahlı mücadelesine ve terör faaliyetlerine son vermesi, işgal ettiği yerlerden çekilmesi, aynı şekilde Suriye’de de işgal ettiği yerlerden çekilmesi fevkalade önemli. Sadece Türkiye’de değil Irak ve Suriye’de de hatta İran’da da PKK faaliyetlerinin son bulması, bölgenin istikrarı için, güvenliği için, dış güçlerin müdahalesini engellemek için oldukça önemli bir husus.”

ÇOKLU TEMAS

Fidan ayrıca Irak temasları kapsamında Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih Feyyad, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu ile de görüşmelerde bulundu.

Tarihi su anlaşması

Irak’ta Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani tarafından kabul edilen Fidan, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ile tarihi bir anlaşma imzaladı. İki bakan, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması Kapsamındaki Projelerin Finansmanı için Mekanizma Belgesi”ni imza altına aldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre söz konusu mekanizma, 2024’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bağdat ziyareti sırasında akdedilen “Su Alanında İşbirliği Çerçeve Anlaşması”nın fiilen uygulanmasını sağlayacak düzenlemeleri içeriyor. Mekanizma, Irak’ın su kaynaklarının etkin, verimli ve sürdürülebilir kullanımına yönelik altyapı modernizasyonu ve inşası kapsamında Türk firmalarınca üstlenilecek projelerin finansmanının, Irak’tan yapılan petrol satışlarına dayalı sistem aracılığıyla karşılanmasını öngörüyor.



