Bakan Fidan 'Bağdat ile Ankara arasında yoğun mesai var' diyerek duyurdu: Irak tarihinin en büyük alt yapı yatırımı

13:302/11/2025, الأحد
G: 2/11/2025, الأحد
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Bağdat’ta bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile düzenlediği basın toplantısında, "Beklentimiz PKK'nın, Türkiye’de olduğu gibi Irak’ta da terör faaliyetlerine son vermesi, aynı şekilde Suriye’de de işgal ettiği yerlerden çekilmesidir" dedi. Bakan Fidan, Irak ile Türkiye arasında su konusunda tarihi bir anlaşma imzalanacağını da duyurdu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak’a yaptığı resmi ziyaret kapsamında, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Bağdat’ta bir araya geldi. Her iki bakan, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan,
"Türkiye olarak Irak’ın huzuruna, güvenliğine, kalkınmasına ve refahına yönelik desteğimiz tamdır"
dedi.
Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;
"Terörsüz Türkiye sürecinin olumlu istikamette gidiyor oluşu sadece Türkiye için değil bölge ülkeleri için de iyi bir gelişme.
Su anlaşması imzalayacağız. Suyun verimli kullanılması adına bu anlaşma oldukça önemli.


