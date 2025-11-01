Bakan Fidan: İstanbul süreci ile liderleri müzakere masasına getirmeye hazırız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TRT World Forum'da önemli açıklamalarda bulunuyor.





"Diyalog ve diplomasi dış politikamızın köşe taşlarından biri olarak kalmaya devam edecektir."





"Şu anki uluslararası sistemin tanımına bakacak olursak ve tek bir kelimeyle anlatacak olursak bu kelime kesinlikle belirsizlik olur. Halihazırda olan dengeler değişiyor ve parametreler belirsiz bir şekilde büyüyor. Küresel devletler de artık fonksiyonelliğini kaybediyor. Bölgesel stabiliteyi koruyacak olan kurumlar da bu hızla birlikte çalışamıyorlar ve kompleks krizlerle başa çıkamıyorlar."





"Küresel düzende uluslararası kurumlara güven sağlamamız gerekiyor. Bu da tekrardan insanları çok kutupluluğa doğru itiyor. Bizim vizyonumuz açık. Kurumlarla birlikteyiz, diyaloga açığız ve çok yönlülüğe açığız."





"Kolektif aksiyonlarla, paylaşılan sorumluluklarla ve stratejik öngörülerle birlikte ilerleyebiliriz. İlk olarak güçlü bir uluslararası sisteme ihtiyacımız var. Bunu başarmak için de sistemi tekrardan yapılandırmalıyız. Birleşmiş Milletler'in verimliliğini artırmamız gerekiyor."





Fidan, Türkiye'nin en başından bu yana Gazze'deki "soykırımı" durdurmak ve adaleti tesis etmek için çok kapsamlı diplomatik çabalar yürüttüğünü belirtti.





İki devletli çözüm vurgusu





Bakan Fidan, "Yine İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği, kontakt grubu içerisinde de uluslararası anlamda Gazze'deki durumun bilinmesini ve görülmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu bağlamda Filistin devletinin tanınması için de çabalarımızı devam ettiriyoruz." dedi.





Bu durumun, bölgesel ortakların kendi bölgelerindeki krizleri çözme konusunda nasıl faydalı olabileceğini ve uluslararası yansımalarını gösterdiğini ifade eden Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayındaki Birleşmiş Milletler konuşmasını ve Şarm El Şeyh'te ulaşılan ateşkesi hatırlattı.





Ateşkesin kırılgan olduğunu ancak Gazze'deki insani felaketi sona erdirme konusunda bir fırsat sunduğunu dile getiren Fidan, "Dolayısıyla şimdi burada alınan kararların hayata geçirilmesi gerekmekte. Adil ve kalıcı bir barış sadece ve sadece iki devletli çözümün hayata geçirilmesiyle mümkün olacak." diye konuştu.





Fidan, Şarm El Şeyh'teki ivmeyi kullanarak Gazze'nin Filistinliler tarafından yönetilmesi ve tüm ilgili tarafların katılımıyla anlaşmanın hayata geçirilmesi için çalışılması gerektiğini vurgulayarak, "Uluslararası kurumlar vasıtasıyla bu anlaşmanın meşruiyeti sağlanacaktır." ifadesini kullandı.





"Liderlerin İstanbul'da bir araya gelmesi noktasında hazırız"





Türkiye'nin bölgesel ve küresel barışa katkılarına bir başka örnek olarak Ukrayna-Rusya Savaşı'nın çözülmesi için atılan adımları gösteren Fidan, yapıcı diyalog vasıtasıyla Türkiye'nin İstanbul süreci ile tarafları müzakere masasına tekrar getirdiğini kaydetti.





Fidan, bu çalışmalar sonucunda esir takası ve doğrudan diyalog tesisi gibi somut sonuçlara ulaşıldığını belirterek, "Diplomasi tüm bu çabalara baktığımız zaman barışçıl bir anlamda Ukrayna'da bir çözüm bulunabilmesinin temelini oluşturmakta. Biz bundan sonrasında da bu görüşmelere ev sahipliği yapmak ve liderlerin İstanbul'da bir araya gelmesi noktasında hazır olduğumuzu bildirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.





"Daha adil bir uluslararası düzen için çalışmaya devam edeceğiz"





Çok taraflılık ve bölgesel sahiplenmenin Türkiye'nin ortak vizyonunu şekillendirmeye devam edeceğini kaydeden Fidan, bu ilkelerin sadece kılavuz olmadığını, aynı zamanda değişen uluslararası tabloda istikrar, adalet ve refahın hüküm sürmesini de sağlayacağını söyledi.





Yeni ve samimi ortaklıklar kurmanın tek çıkar yol olduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanı Fidan, sözlerini şöyle tamamladı:





"Bu bağlamda Türkiye diyaloğu ve diplomasiyi dış politikasının köşe taşlarından biri olarak tutmaya devam edecektir. Bu vizyonu paylaştığımız ortaklarla birlikte daha adil ve daha temsiliyetçi bir uluslararası düzen için çalışmaya devam edeceğiz. Bu ortak sorumlulukla birlikte ortak çalışmalar ve çabalarımızla birlikte bölgemizde istikrar, işbirliği için çalışacağız tüm dünyada olduğu gibi.







