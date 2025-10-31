Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Fidan Estonyalı mevkidaşı Tsahkna ile görüştü

Bakan Fidan Estonyalı mevkidaşı Tsahkna ile görüştü

16:1831/10/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan- Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan- Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke ilişkileri ile savunma sanayisinde iş birliği konuları ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile bakanlıkta görüştü.

Görüşmede; Türkiye ve Estonya ilişkileri ve savunma sanayi alanındaki iş birliği alanlarının ele alınması bekleniyor.

Bakan Fidan ve Estonyalı mevkidaşı Tsahkna, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.



#Hakan Fidan
#Estonya
#Ankara
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konut taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?