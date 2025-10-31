Bakan Fidan Estonyalı mevkidaşı Tsahkna ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan- Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke ilişkileri ile savunma sanayisinde iş birliği konuları ele alınacak.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile bakanlıkta görüştü.
Görüşmede; Türkiye ve Estonya ilişkileri ve savunma sanayi alanındaki iş birliği alanlarının ele alınması bekleniyor.
Bakan Fidan ve Estonyalı mevkidaşı Tsahkna, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
