Bakan Bolat: Türkiye-Irak ticaretinde yeni bir dönem başlıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çeşitli açılışlara katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti. Irak ziyareti kapsamında, Bakan Bolat, ilk olarak Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman El-Greyri ile bir araya geldi. Bakan Bolat ve mevkidaşı El-Greyri, görüşmenin ardından 'Bağdat Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışına katıldı. Burada konuşan Bolat, Türkiye ve Irak'ın sadece dost ülke değil, aynı zamanda komşu ülke, kardeş ülke ve ticaret ortakları olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin ticaretinde Irak'ın, Irak'ın da ticaretinde Türkiye'nin çok önemli payları bulunmaktadır. Bu vesileyle bugün Akdeniz İhracatçı Birliklerimizin koordinatörlüğünde, Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle Türkiye İhracat Ürünleri Fuarı'nı Bağdat'ta açıyoruz. 3 gün açık kalacak bu fuarda hem Türkiye'den hem Irak'tan iş insanları bir araya gelecekler, fuarı gezecekler, ikili görüşmeler yapacaklar. Bunun yanında bizimle birlikte Bağdat'a gelen 100'den fazla Türk iş insanı, Iraklı meslektaşlarıyla genel ticaret heyeti görüşmeleri, B2B toplantıları yapacaklar. Ayrıca Türkiye'den gelen müteahhitlik heyetindeki arkadaşlarımız da Iraklı iş insanları ve Irak hükümetinin altyapı ve bayındırlık yetkilileriyle toplantılar yapacaklar. Biz hepsine birden katılacağız" diye konuştu.

'İki ülke arasında önemli ilerlemeler sağladık'

Göreve geldiği 2,5 yıldan bu yana en çok ziyaret edilen ülkenin Irak olduğunu söyleyen Bakan Bolat, "Irak Ticaret Bakanı Selman El-Greyri kardeşim de Türkiye'ye sık sık gelmiştir ve iki ülke arasında birçok konuda önemli ilerlemeler yakın zamanda sağladık. JETCO'nun kurulması ve ardından Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızla Irak'ın değerli Başbakanının karşılıklı ziyaretlerinden sonra birçok alandaki sıkıntılar da çözülmüş durumda; daha da iyiye gidecek. Bu fuarın ve heyetimizin Irak'a yaptığı bu ziyaretin çok verimli, bereketli geçmesini, iki ülke halklarının ve ekonomilerinin yararına olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" açıklamasında bulundu.





'Önemli bir anlaşma imzalayacağız'

Konuşmaların ardından Bakan Bolat ve mevkidaşı El-Greyri, kurdele keserek fuarın açılışına gerçekleştirdi. Tüm stantları gezen Bakan Bolat, fuar katılımcıları ile sohbet etti. Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bolat, Türkiye ile Irak arasındaki ticaret ilişkileri hakkında bilgi verdi. Bakan Bolat, Irak'ın Türkiye için hayati öneme haiz bir kardeş ülke olduğunu belirterek, "Ticaretimizde 4'üncü sırada olan bir ülke. Görev süremiz içinde benim 4'üncü ziyaretim. Her seferinde iş insanlarıyla beraber geliyoruz. Gerek ticaret gerek yatırım gerekse müteahhitlik konusunda her seferinde önemli kararlar alıyoruz, anlaşmalar imzalıyoruz. Geçen yıl JETCO'yu kuran anlaşmayı imzalamıştık. Önce İstanbul, şimdi Bağdat'ta JETCO toplantılarını gerçekleştiriyoruz. Bu JETCO toplantısından sonra önemli bir anlaşma imzalayacağız. Biliyorsunuz, 3 hafta önce Kerkük-Ceyhan Petrol Boru Hattı'ndan Irak dünyaya ihracat yapmaya başladı. Çok önemli bir gelişme oldu. Gerekse kuzeyde gümrükler noktasında önemli bazı sıkıntılar geçen aylarda giderildi ve müteahhitlik noktasında Irak çok önemli kalkınma projelerine başlıyor. Bunlardan bir tanesi Kalkınma Yolu Projesi, metro projesi var ve Irak'ın önemli altyapı projeleri var" dedi.

'Irak'ın Ticaret Bakanı gerçekten Türkiye dostu'

Bakan Bolat, burada Iraklı tüketicilerin çok sevdiği Türk ürünleri olduğunu söyleyerek, "Bizim hedefimiz önce mevcut durumumuzu rakip ülkelere karşı korumak ve Irak'taki ticaretimizin daha da artmasını sağlamak. Bunun için büyükelçiliğimiz, ticaret ataşeliğimiz, ihracatçı birliklerimiz, TİM, Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonunda daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Buraya 100'den fazla iş insanıyla geldik. Türk İhraç Ürünleri Fuarı biraz önce görkemli bir şekilde açıldı. Bütün stantları dolaştık. Iraklı müşteriler, Iraklı tüccarlar burada. Aynı zamanda tüccarlar arasında ikili iş görüşmeleri de yapılacak. Müteahhitler arasında biraz sonra yuvarlak masa toplantısı yapılacak. Çok verimli, dolu dolu bir ziyaret olmasını planladık. Çok da iyi gidiyor. Irak'ın Ticaret Bakanı gerçekten Türkiye dostuydu. Türkiye-Irak ticaret ilişkilerinin değişmesi için o da bizimle beraber büyük bir gayret gösteriyor" ifadelerini kullandı.





'Ekonomik ilişkileri daha da güçlendireceğiz'

Bakan Bolat, 'Türkiye Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı'na katıldı. Programda, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler, müteahhitlik hizmetleri ve karşılıklı yatırımlar ele alındı. Programda konuşan Bakan Bolat, Irak ziyareti kapsamında önce Irak Ticaret Bakanlığı'nda heyetler arasında kapsamlı bir görüşme yaptıklarını ve burada birçok konuda mutabık kaldıklarını dile getirdi. Bakan Bolat, Türkiye ve Irak'ın doğal bir ticaret ortağı olduğunu dile getirerek, "350 kilometre aynı sınırları paylaşıyoruz. Ticaretten tarıma, sanayiden hizmetlere, ulaştırmadan enerjiye, taşıma hatlarından savunma sanayi alanına kadar birçok alanda ve tabii ki müteahhitlik hizmetlerine varıncaya kadar çok iyi ekonomik ilişkilerimiz var. Hedefimiz bu rakamları daha da büyütmek. İki ülkenin menfaatleri için, iki ülkenin halklarının refahı için daha çalışmalıyız. Bu nedenle buradayız" diye konuştu.

'Türk müteahhitler Irak'ta 200'e yakın proje yaptı'

Yaptıkları çalışmaların Türkiye-Irak ticaretini geliştirmeye kararlı olduklarının göstergesi olduğunu söyleyen Bolat, "Geçen yıl 17,5 milyar dolar dış ticaretimiz vardı. Birkaç hafta önce Ceyhan-Kerkük Petrol Boru Hattı yeniden çalışmaya başladı. Irak, Türkiye'ye ve dünyaya bu petrol boru hattından petrol göndermeye başladı. Dış ticaret rakamları daha da yükselecek ve Irak önemli atılımlar yapıyor. Önemli vizyon projeleri var. Bunlardan birisi Kalkınma Yolu Projesi. Irak için devrim niteliğinde ve yepyeni bir kalkınma atağının başlangıcı olacak. Türkiye bu projenin 4 ortağından biridir. İnşallah fizibiliteleri tamamlanan bu projenin inşaat çalışmalarında da Türk müteahhitleri Irak için elinden gelen katkıyı yapacaklardır. Bugüne kadar Türk müteahhitlerinin dünyada yaptıkları işler için de Irak üçüncü sırada gelmektedir. 200'e yakın projeyi, 36,5 milyar dolarlık inşaat işlerini Irak'ta başarıyla tamamladılar" dedi.





'Kararlılığımızın güçlü bir göstergesi'

Bakan Bolat ve mevkidaşı El-Greyri daha sonra Türkiye-Irak JETCO ikinci dönem toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının sonunda Bolat ve El-Greyri, JETCO 2'nci Dönem Protokolü ile Fuarcılık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı'nı imzaladı. Anlaşmayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Bolat, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye-Irak ticaretinde yeni bir dönem başlıyor. Türkiye-Irak ilişkilerinde yeni bir dönemin kapılarını aralayan bu belgeler; ticaretin kolaylaştırılması, yatırım ortamının güçlendirilmesi, lojistik ve altyapı projelerinde iş birliğinin artırılması gibi stratejik alanlarda somut adımların temelini oluşturuyor. Ayrıca, fuarcılık alanındaki mutabakatla birlikte iki ülke iş dünyalarının karşılıklı fuar katılımları ve ortak etkinliklerle daha sık bir araya gelmesini sağlayarak ticaretimize yeni bir ivme kazandırmayı hedefliyoruz. İmzaladığımız protokol ve mutabakat zaptı, Türkiye ile Irak arasındaki 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine giden yolda kararlılığımızın güçlü bir göstergesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye bölgesel refah, adalet ve kalkınmanın öncüsü olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.







