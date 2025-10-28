Bakan Bolat duyurdu: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırıldı

Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırıldı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin ihracatta tarihi bir başarıya imza attığını açıkladı. Bolat, “29 Ekim 2025 itibarıyla mal ve hizmet ihracatımız toplamda 390 milyar dolara ulaştı ve Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık” dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, açıklamasında "Bugün, 29 Ekim 2025 itibarıyla, mal ve hizmet ihracatı toplamında 390 milyar dolara ulaşarak, Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
