Yılın en güçlü kasırgası Jamaika'yı vurmak üzere: Melissa hakkında ne biliyoruz?

ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yılın en güçlü tropikal fırtınası olan Melissa Kasırgası, Jamaika’ya doğru ilerlerken ülkede şimdiden en az üç kişi yaşamını yitirdi.





ABD’li meteorologlar, “felaket düzeyinde ve yaşamı tehdit eden” koşulların yaklaşmakta olduğu konusunda uyarıyor.

SAATTE 282 KİLOMETRE HIZ

Saatte 282 kilometre hızla esen rüzgarlarla kategori 5 seviyesinde sınıflandırılan Melissa, şu anda en yüksek güç düzeyine ulaşmış durumda.





ABD Ulusal Kasırga Merkezi’nin (NHC) verilerine göre, kasırga bugün erken saatlerde Jamaika’ya doğrudan çarpacak.

KARAYİPLER'DE CAN KAYIPLARI ARTIYOR

Melissa, Jamaika dışında Haiti ve Dominik Cumhuriyeti’nde de toplam dört kişinin ölümüne yol açtı. Böylece fırtına nedeniyle bölgedeki toplam can kaybı yediye yükseldi.





Uzmanlar, kasırganın yavaş ilerlemesi nedeniyle uzun süreli sağanak yağışların ölümcül sel ve toprak kaymalarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

1851 YILINDAN BERİ DAHA GÜÇLÜSÜ GÖRÜLMEDİ

NHC’ye göre, maksimum rüzgar hızı ve merkez basıncı açısından Melissa, 2025 yılının en güçlü fırtınası konumunda.





Mevcut gücüyle Melissa, 1851’den bu yana Jamaika’yı vuran en şiddetli kasırga olacak.

RÜZGAR OLDUĞUNDAN DA GÜÇLÜ HİSSEDİLECEK

Pazartesi gecesi itibarıyla Jamaika’nın bazı bölgelerinde tropikal fırtına etkileri hissedilmeye başlandı. NHC’nin son açıklamasında, “Salı sabahından itibaren kasırga kuvvetinde rüzgarlar başlayacak. Bunlar felaket düzeyinde ve ölümcül olabilir” ifadeleri yer aldı.





Kasırganın merkezindeki göz duvarı bölgesinde “tam yapısal yıkımın muhtemel” olduğu belirtilirken, yüksek rakımlı bölgelerde rüzgar hızının yüzde 30 daha güçlü hissedilebileceği bildirildi.

"SAKIN DIŞARI ÇIKMAYIN"

NHC Direktörü Michael Brennan, Jamaikalılara şu uyarıda bulundu:

“Hayati tehlike taşıyan sel ve toprak kaymaları bekleniyor. Sakın dışarı çıkmayın. Kasırganın gözü geçerken dışarı çıkmak ölümcül olabilir.”





Yetkililer, önümüzdeki dört gün boyunca adanın bazı bölgelerine 100 santimetreye kadar yağış düşebileceğini açıkladı.





NHC Başkan Yardımcısı Jamie Rhome, “Bu olağanüstü yağış potansiyeli Jamaika için yıkıcı olacak ” dedi.

TAHLİYELER BAŞLADI

Jamaika hükümeti başkent Kingston’ın bazı bölgelerinde zorunlu tahliye emri verdi.





Eğitim Bakanı Dana Morris Dixon, BBC’ye yaptığı açıklamada “Ekim ayı boyunca yağmur yağdı, toprak zaten doygun durumda. Şimdi bu kadar yağış olursa, ciddi sel ve heyelanlar kaçınılmaz” dedi.





Dixon, “881 sığınak tamamen faaliyete geçti, hepsi halka açık ve ücretsiz” diye ekledi.





ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’ne (NOAA) bağlı bir Kasırga Avcısı uçağı, şiddetli türbülans nedeniyle veri toplama görevini yarıda bırakmak zorunda kaldı.





HALK ENDİŞELİ: 'KORKUYORUZ'

Adanın kuzeyinde ailesini ziyaret eden Londralı Evadney Campbell, “Evimiz betonarme, dayanıklı bir yapı. Komşularımıza da bakıyoruz. Ancak alçak bölgelerde yaşayanlar yağmalama korkusuyla evlerinden ayrılmak istemiyor” dedi.





Dağlık Hagley Gap kasabasındaki öğretmen Damian Anderson ise Reuters’a konuşarak, “Yollar kapandı, dışarı çıkamıyoruz. Korkuyoruz” ifadelerini kullandı.



