Bakan Fidan, AB Komiseri Kos ile görüştü

16:2920/10/2025, Pazartesi
IHA
Hakan Fidan, AB Komiseri Kos ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyi Toplantısı için geldiği Lüksemburg'da AB Komşuluk ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyi Toplantısı için geldiği Lüksemburg’da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, AB Komşuluk ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile görüştü.

Fidan, bugün Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile de bir araya gelmişti.





#Hakan Fidan
#AB Komiseri
#KOS
