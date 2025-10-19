Yeni Şafak
Bakan Fidan'dan Lüksemburg'da diplomasi trafiği: Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Fidan'dan Lüksemburg'da diplomasi trafiği: Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

23:3319/10/2025, Pazar
IHA
Dışişleri Bakanı Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile görüştü.

Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Lüksemburg’ta temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lüksemburg’da Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Lüksemburg'ta temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile görüştü.



