Bakan Fidan'dan Lüksemburg'da diplomasi trafiği: Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile görüştü.
Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Lüksemburg’ta temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lüksemburg’da Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Lüksemburg’ta temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile görüştü.
#Hakan Fidan
#Andrii Sybiha
#Avrupa Birliği