İmralı heyeti: Görüşmeleri umut verici

Yapılan yazılı açıklamada “Hemen tüm görüşmeler samimi ve umut verici düzeyde olumlu geçmiştir” denildi. Heyet, liderle yaptıkları görüşmelerde, ortak kanının sürecin şeffaflığı ve TBMM bünyesinde yürütülmesi olduğuna dikkat çekti. Çeşitli hususlarda kaygı ve önerilerin de muhatapları tarafından dile getirildiği belirtilen açıklamada, “Tüm iyi izlenimlerimizle birlikte en kısa zamanda Öcalan’a bir ziyaret gerçekleştirip sürecin sağlıklı yöntemlerle barışa ulaşması için hiçbir emeği esirgemeyeceğiz” ifadeleri kullanıldı.