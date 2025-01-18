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İmralı heyeti: Görüşmeleri umut verici

İmralı heyeti: Görüşmeleri umut verici

04:0018/01/2025, Cumartesi
G: 18/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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DEM Parti İmralı heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşme sonrasında gerçekleştirdikleri temaslara ilişkin ilk kez değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada “Hemen tüm görüşmeler samimi ve umut verici düzeyde olumlu geçmiştir” denildi. Heyet, liderle yaptıkları görüşmelerde, ortak kanının sürecin şeffaflığı ve TBMM bünyesinde yürütülmesi olduğuna dikkat çekti. Çeşitli hususlarda kaygı ve önerilerin de muhatapları tarafından dile getirildiği belirtilen açıklamada, “Tüm iyi izlenimlerimizle birlikte en kısa zamanda Öcalan’a bir ziyaret gerçekleştirip sürecin sağlıklı yöntemlerle barışa ulaşması için hiçbir emeği esirgemeyeceğiz” ifadeleri kullanıldı.




#İmralı Heyeti
#DEM
#Siyaset

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