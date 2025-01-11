Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
DEM Parti İmralı heyeti Selahattin Demirtaş ile görüştü

DEM Parti İmralı heyeti Selahattin Demirtaş ile görüştü

15:4611/01/2025, Cumartesi
G: 11/01/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
DEM Parti İmralı heyeti Edirne Cezaevi'nde
DEM Parti İmralı heyeti Edirne Cezaevi'nde

DEM Parti İmralı heyeti, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti. Sırrı Süreyya Önder, Demirtaş'ın sürece desteğinin tam olduğunu belirterek ilerleyen günlerde detaylı açıklamanın yapılacağını söyledi.

Geçtiğimiz hafta terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret eden ve ardından siyasi partilerle görüşmeler gerçekleştiren DEM Parti İmralı heyeti, temaslarını sürdürüyor.



Heyet, bugün Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşme gerçekleştirdi.


Heyette; DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk yer aldı.



"Demirtaş'ın sürece desteği tam"


Ziyaret çıkışı heyetteki Sırrı Süreyya Önder açıklamada bulundu;


"Sayın Demirtaş ve doktor Mızraklı kardeşimizle konuştuk. Öncelikler sağlıklarını ve morallerini çok iyi gördük. Gelişmekte olan sürece desteklerinin tam olduğunu iletmemizi istediler. Söyleyeceğimiz bir tek şey var. Televizyonlarsa spekülasyon yapılıyor. Sürecin şeffaf yürümediğine dair serzenişler var. Bunlara gerek yok. Barışa hizmet eden şeyler değil.

Süreci ifsad edecek her hangi bir tutum içine girmelerini gerektirecek bir şey yok. Çözersek iki tarafla çözeceğiz. Çözmezsek 72 tarafa bu işe girecek. Tüm siyasi çevrelerle ilk defa böyle geniş bir paydada buluştuk. Barışın kaybedeni olmaz. Bu kazananı olan bir süreç değildir. Herkes kazanır. Kaybedeni de hiç yoktur. Kamuoyundan gizlediğimiz ve gizleyeceğimiz hiç bir şey yoktur."

#DEM Parti
#Selahattin Demirtaş
#İmralı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En düşük emekli maaşı alanlar dikkat! Zamlı maaşlar Ocak ayına yetişir mi? Tahsis numarasına göre...