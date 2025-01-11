DEM Parti İmralı heyeti Selahattin Demirtaş ile görüştü

DEM Parti İmralı heyeti, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti. Sırrı Süreyya Önder, Demirtaş'ın sürece desteğinin tam olduğunu belirterek ilerleyen günlerde detaylı açıklamanın yapılacağını söyledi.
Geçtiğimiz hafta terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret eden ve ardından siyasi partilerle görüşmeler gerçekleştiren DEM Parti İmralı heyeti, temaslarını sürdürüyor.
Heyet, bugün Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşme gerçekleştirdi.
Heyette; DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk yer aldı.
"Demirtaş'ın sürece desteği tam"
Ziyaret çıkışı heyetteki Sırrı Süreyya Önder açıklamada bulundu;