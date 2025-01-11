DEM Parti İmralı heyeti Selahattin Demirtaş ile görüştü

Süreci ifsad edecek her hangi bir tutum içine girmelerini gerektirecek bir şey yok. Çözersek iki tarafla çözeceğiz. Çözmezsek 72 tarafa bu işe girecek. Tüm siyasi çevrelerle ilk defa böyle geniş bir paydada buluştuk. Barışın kaybedeni olmaz. Bu kazananı olan bir süreç değildir. Herkes kazanır. Kaybedeni de hiç yoktur. Kamuoyundan gizlediğimiz ve gizleyeceğimiz hiç bir şey yoktur."