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DEM Parti İmralı heyetinin CHP ile görüşmesi sona erdi

DEM Parti İmralı heyetinin CHP ile görüşmesi sona erdi

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
09:097/01/2025, Salı
G: 7/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Özgür Özel DEM Parti İmralı heyetini kapıda karşıladı
Özgür Özel DEM Parti İmralı heyetini kapıda karşıladı

DEM Parti'nin İmralı heyeti, bugün saat 10:30'da TBMM'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Kapalı kapılar ardında yapılan görüşme bir buçuk saat sürdü.

DEM Parti
İmralı heyetinin siyasi parti turu sürüyor. Bugün TBMM çatısı altında yeni bir buluşma yaşanacak. DEM Parti İmralı heyeti saat 10.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Meclis'te ziyaret etti.

Kapalı kapılar ardında yapılan görüşme bir buçuk saat sürdü.


"Süreç Meclis'te yürütülmeli"


Toplantı sonrası heyet ile kameralar karşısına geçen Özel şunları söyledi;

"Beklentilerimiz eleştirilerimi büyük bir açıklıkla dile getirdik. Bundan sonra da CHP olarak önerilerimiz ifade ettik. Bizim tarihsel tutarlılığımız böyle bir sürecin Meclis odaklı ilerlemesi gerekliliğidir. Bu konuda her hangi bir farklı düşüncemiz yok. Atılacak tüm adımlar için tüm siyasi partilerin içinde olduğu bir komisyon kurulması gerektiğini ifade ettik.

Bundan sonra atılacak tüm adımların şeffaf yürütülmesi gerektiğini önemsiyoruz."

"Evlatlarımıza barış içinde bir ülke borcumuz var"


Heyet adına Sırrı Süreyya Önder ise şu açıklamada bulundu;

"Sayın genel başkana nazik davetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Çok kapsamlı bir görüşme imkanı bulduk. Önerileri katkıları endişelerini dinledik. Endişe ve itirazlar bizim açımızdan verilen destekler kadar anlamlı. Bu dar bir kesimin siyasi manevrası değil tüm toplumun geleceğini ilgilendiren bir durum. Evlatlarımıza barış içinde bir ülke borcumuz var. Bu sorumlulukla yaklaşıyoruz."

DEM heyeti, Edirne Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret edecek. Ardından da 2. kez İmralı'ya gidecekler.


Dün AK Parti'yi ziyaret etmişlerdi


Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti Heyeti, dün AK parti Meclis grubunu ziyaret etti.


Heyet, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'le biraraya geldi.


Görüşme 1 saat 20 dakika sürdü.




#DEM Parti
#İmralı
#CHP

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