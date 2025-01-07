DEM Parti İmralı heyetinin CHP ile görüşmesi sona erdi

"Beklentilerimiz eleştirilerimi büyük bir açıklıkla dile getirdik. Bundan sonra da CHP olarak önerilerimiz ifade ettik. Bizim tarihsel tutarlılığımız böyle bir sürecin Meclis odaklı ilerlemesi gerekliliğidir. Bu konuda her hangi bir farklı düşüncemiz yok. Atılacak tüm adımlar için tüm siyasi partilerin içinde olduğu bir komisyon kurulması gerektiğini ifade ettik.