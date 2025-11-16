Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni haftada kritik gündem maddeleriyle mesaisini sürdürecek. Terörsüz Türkiye için kurulan tarihi komisyon 17'nci toplantısını yapacak. AK Parti'nin üzerinde titizlikle çalıştığı 11'inci Yargı Paketi'nin de hafta içinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Peki 11. yargı paketinde neler var, hangi maddeleri kapsıyor, içeriği nedir? İşte detaylar.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bu hafta yoğun mesaisine devam edecek. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri bu hafta 17'nci kez bir araya gelecek. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak.
11'inci Yargı Paketi Meclis’e geldi mi?
AK Parti'nin üzerinde çalıştığı 11'inci Yargı Paketi'nin yeni haftada Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
11. Yargı Paketi'nde neler var, hangi maddeleri kapsıyor, içeriği nedir?
11. Yargı Paketi kanun teklifinin odağında 18 yaş altındakileri kullanarak suç işleyen örgütler olacak. Toplumsal huzuru bozan havaya ateş açma ve trafikte yol kesme gibi suçlarda da cezalar ağırlaşacak.
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
Meclis Genel Kurulu'nda turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine de devam edilecek. Düzenlemeye göre 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerdeki seyahat acenteleri bu yıl aidat ödemeyecek.
Teklifte yer alan diğer bir düzenlemeyle vakıf taşınmazlarının kira süresi üç yıldan beş yıla çıkarılacak. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın sınırları genişletilecek. Ardından Vergi Kanunu ve Bazı Kanunlar'da değişiklik öngören teklifin görüşmelerine geçilecek.
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda ise 2026 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Hafta boyunca İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı, Dışişleri, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarının bütçeleri görüşülecek. Bakanlar, komisyonda bütçelerini sunacak, milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.