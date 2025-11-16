Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bu hafta yoğun mesaisine devam edecek. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri bu hafta 17'nci kez bir araya gelecek. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak.