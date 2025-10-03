Yeni Şafak
Resmi Gazete kararları yayımlandı: Personeli alımı ilanı duyuruldu

Resmi Gazete kararları

3 Ekim 2025 tarihli ve 33036 sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Bugünkü sayıda Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, çeşitli atama kararları ve yeni yönetmelik düzenlemeleri yer aldı. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sözleşmeli bilişim personeli alımı ilanı duyuruldu. Üniversitelerde sınav yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler de bugünün Resmî Gazete kararları arasında dikkat çeken başlıklar arasında bulunuyor.

3 Ekim 2025 Resmi Gazete kararları yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, atama kararları ve yeni yönetmeliklerin de yer aldığı 3 Ekim 2025 tarihli ve 33036 sayılı Resmî Gazete'de bugün Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sözleşmeli bilişim personeli alımı ilanı yayınlandı. Ayrıca üniversitelerde sınav yönetmeliğine ilişkin değişiklikte bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar arasında yer aldı.

3 EKİM 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Atılım Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ahşap Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği,

RESMİ GAZETE İLANLARI

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESİM GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

