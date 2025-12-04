Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

00:354/12/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.
Atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, 1204 adli yargı hâkim ve savcı adayı ile 147 idari yargı hâkim adayının atamasını gerçekleştirdi. Atama kararları, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), 1204 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 147 idari yargı hakim adayının atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 1204 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 147 idari yargı hakim adayı, 2 Aralık'ta yapılan ad çekme sonucu HSK tarafından atandı.

Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.



#hakim ve savcı atamaları
#HSK
#Resmi Gazete
#yayımlandı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Aralık PPK toplantısı detayları