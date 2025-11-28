Kararname ile bin 840 müstemir yetki düzenlemesi yapıldı. Bölge adliye mahkemelerine 115 üye hâkim atanarak, 12 Ceza + 5 Hukuk olmak üzere 17 yeni daire faaliyete geçirildi. Bu adımla istinaf yargısının karar üretme kapasitesi güçlendirildi. Ayrıca Beyşehir, Erbaa, Kahta ve Merzifon Ağır Ceza Mahkemeleri hizmete açıldı.

HSK, uzun süredir tartışılan “bölünmüş mahkeme” uygulamasına tamamen son verdi. 319 mahkeme müstakil hâle getirildi. 85 yeni mahkeme kuruldu. Kararnamenin idari yargı ayağında da önemli düzenlemeler yer aldı. Toplam 219 hâkim idari yargıya atandı. İlk kez Diyarbakır, Kayseri ve Antalya Bölge İdare Mahkemeleri tam kapasite faaliyete geçirildi. Ayrıca Bingöl, Amasya, Hakkâri ve Şırnak’ta yeni İdare ve Vergi Mahkemeleri hizmete açıldı.