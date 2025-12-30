HÜRJET'ten tarihi ihracat: Bakan Kacır TUSAŞ ekibini tebrik etti

"Milli jet uçağımız HÜRJET, İspanya'ya ihraç ediliyor. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sürdürdüğümüz milli teknoloji hamlesi ile Türk mühendisliğinin imzası gökyüzüne atılıyor. TUSAŞ mühendislerini, teknisyenlerini, tüm çalışan ve yöneticilerini, bu tarihi başarıda katkısı olan herkesi yürekten kutluyorum. Bu gurur Türk milletinin!"