HÜRJET'ten tarihi ihracat: Bakan Kacır TUSAŞ ekibini tebrik etti

16:5830/12/2025, Salı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET'in İspanya'ya ihracatına yönelik, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) mühendislerini, teknisyenlerini, tüm çalışan ve yöneticilerini, bu tarihi başarıda katkısı olan herkesi yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, HÜRJET'in, 30 adetlik ihracat paketiyle İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri tarafından tercih edildiği bildirildi.

Bu kapsamda 2,6 milyar avro değerinde anlaşma yapıldığına işaret edilen açıklamada, anlaşmanın, Türkiye'nin savunma sanayisi tarihinde en yüksek tutarlı havacılık ihracatlarından biri olarak kayda geçtiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"Milli jet uçağımız HÜRJET, İspanya'ya ihraç ediliyor. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sürdürdüğümüz milli teknoloji hamlesi ile Türk mühendisliğinin imzası gökyüzüne atılıyor. TUSAŞ mühendislerini, teknisyenlerini, tüm çalışan ve yöneticilerini, bu tarihi başarıda katkısı olan herkesi yürekten kutluyorum. Bu gurur Türk milletinin!"




