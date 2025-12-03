Milli platformlara Afrika ilgisi büyüyor: TUSAŞ Kahire’de gövde gösterisi yaptı

İnsan kaynağı ve altyapı desteği





TUSAŞ, Afrika pazarında ihtiyaç duyulan ürünlerin temininin yanı sıra ülkelerin insan kaynağı ve altyapılarının gelişimine de destek oluyor.





Teslim edilen hava araçlarının pilotlarını ve bunların bakım-onarımlarını gerçekleştirecek teknisyenleri yetiştiren TUSAŞ, aynı zamanda Mühendislik Geliştirme Programı kapsamında bazı Afrika ülkelerinde laboratuvarlar kurdu. Bu laboratuvarlarda bir çok mühendis yetiştirildi, bu mühendisler ülkelerinde yeni mühendislerin yetişmesini sağladı.





Türk savunma sanayisi ürünleri, uluslararası pazarlardaki başarıları ve bunu destekleyen tamamlayıcı adımlarla Türkiye'nin Afrika başta olmak üzere global alandaki diplomatik çabalarını destekleyip güçlendiriyor.







