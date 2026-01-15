Yeni Şafak
Altın zirvede gümüş ilk kez 90 dolar eşiğini aştı: Piyasalarda metal fırtına yaşanıyor

08:3515/01/2026, Perşembe
G: 15/01/2026, Perşembe
Altın, gümüş ve kalay başta olmak üzere değerli metaller tarihî seviyelere taşındı.
ABD’de zayıflayan enflasyon verileri, Fed’den yeni faiz indirimleri beklentisi ve tırmanan jeopolitik riskler; altını rekora yaklaştırdı, gümüşü tarihte ilk defa 90 doların üzerine taşıdı. Kalay rekor seviyelere koşarken, alüminyum 14 günde yüzde 20 arttı…

Küresel piyasalarda “metal fırtınası” esiyor. ABD’de beklentilerin altında kalan enflasyon verileriyle daha hızlı faiz indirimi ihtimalinin artması, jeopolitik risklerin tırmanması ve Çin kaynaklı toparlanma beklentileri; altın, gümüş ve kalay başta olmak üzere metalleri tarihî seviyelere taşıdı.

Güvenli liman talebinin ana adresi altın, tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık 15 dolar altında işlem görüyor. Ons başına 4 bin 630 dolara yükselen spot altın geçtiğimiz yıl yüzde 115, değer kazandırmıştı.

Tahminler, 3 ay içinde altının 5 bin dolara yükselerek güçlü seyrini koruması yönünde.

GÜMÜŞTE TARİH YAZILDI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre “Beyaz metal” gümüş, dün yüzde 3,6’ya varan yükselişle tarihte ilk kez 90 doların üzerine çıkarak yeni bir rekora imza attı. Sanayi talebiyle güvenli liman alımlarının birleşmesi, gümüşü altına kıyasla daha sert bir ralliye taşıdı. Önümüzdeki üç aylık süreçte 100 dolara çıkması beklenen gümüş geçen yıl yaklaşık yüzde 145 değer kazanmıştı.



