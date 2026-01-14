İslam Memiş 'o devir bitti' mesajıyla son noktayı koydu: Altın fiyatları için rekor tarihi verdi

Elinde doları olanlar ve altın yatırımı yapmayı düşünenler dikkat! Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2026 projeksiyonunu açıkladı ve "Doların saltanatı bitti" diyerek yeni dönemin favori aracını duyurdu. Piyasalardaki dengelerin tamamen değiştiğini vurgulayan Memiş, gram altında yılın ilk yarısı için rekor seviyeyi verdi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2026 yılına dair çarpıcı öngörülerde bulundu. Doların küresel piyasalardaki hakimiyetinin sona erdiğini savunan Memiş, yatırımcıları uyararak "Artık rezerv para altın oldu" dedi ve gram altında 8 bin TL hedefini yineledi.
PİYASALAR EKONOMİK VERİLERE BAKMIYOR
Piyasalardaki fiyatlamaların artık klasik ekonomik göstergelerden koptuğunu belirten Memiş, belirsizliğin ana kaynağının siyasi gelişmeler olduğunu vurguladı. Memiş, mevcut atmosferi şu sözlerle özetledi:
"Piyasalarda bir kaygı var, tedirginlik var ama piyasalar özellikle ekonomik verilere çok da bakmıyor. Yani jeopolitik gerilimler daha çok ön planda. Trump'ın söylemleri daha çok ön planda."
2026 YILINDA PERFORMANSI ZAYIF BEKLENİYOR
2026 yılı için doların performansının zayıf olacağını öngören Memiş, doların küresel sistemdeki gücünü kaybettiğine dikkat çekti. "Doların saltanatı bitti" mesajı veren ünlü ekonomist, rakamlarla şu tabloyu çizdi:
"Doların rezerv para niteliği piyasalar tarafından çok tartışılıyor. Rezerv paranın %80'i dolardı. Bu oran %46'ya kadar geriledi. Artık rezerv para altın oldu. Bu denge değişti tamamen. Dolayısıyla doların ben 2026 yılında performansını zayıf beklediğimi söyleyebilirim.
Dolar yatırımı yapmayı planlayan vatandaşlara ise açık bir uyarıda bulundu: "O yüzden dolar düşünen, dolar yatırımı düşünen yatırımcısının bu kararını bir kez daha gözden geçirmesi lazım."
ALTIN VE GÜMÜŞTE KRİTİK TARİH
İslam Memiş, 2026 yılını değerli metaller açısından iki ayrı dönem olarak ele aldı. Yatırımcıların özellikle yılın ilk yarısındaki hareketliliğe odaklanması gerektiğini belirten Memiş, gram altın için rekor hedefini açıkladı:
"Yılın ilk yarısına kadar yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Ons altın ve gram altın tarafında 4800 - 4880 dolar dirençlerini yılın ilk yarısında takip edeceğiz. Gram altın tarafında da ilk hedefimiz 8.000 TL seviyesi."
İKİNCİ YARIDA YATAY SEYİR
Yılın ilk yarısında beklenen agresif yükselişin ardından piyasaların durulacağını öngören Memiş, 2026'nın ikinci yarısı için ise şu projeksiyonu paylaştı:
"Ancak yılın ikinci yarısında çok agresif yükselen bir trend beklemiyoruz. Biraz daha dinlenen, biraz daha yatay bir süreç bekliyoruz değerli metaller tarafında."