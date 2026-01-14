İslam Memiş 'o devir bitti' mesajıyla son noktayı koydu: Altın fiyatları için rekor tarihi verdi

PİYASALAR EKONOMİK VERİLERE BAKMIYOR





Piyasalardaki fiyatlamaların artık klasik ekonomik göstergelerden koptuğunu belirten Memiş, belirsizliğin ana kaynağının siyasi gelişmeler olduğunu vurguladı. Memiş, mevcut atmosferi şu sözlerle özetledi:





"Piyasalarda bir kaygı var, tedirginlik var ama piyasalar özellikle ekonomik verilere çok da bakmıyor. Yani jeopolitik gerilimler daha çok ön planda. Trump'ın söylemleri daha çok ön planda."