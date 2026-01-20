Gram altına "10 Bin TL" senaryosu gümüş yatırımcısına soğuk duş: İslam Memiş 2026 bombasını patlattı!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2025'teki rekor serisinin ardından 2026'ya da hareketli başlayan piyasalar için kritik bir yol haritası çizdi. Yatırımcıların "Neye yatırım yapmalı?" sorusuna yanıt aradığı bu dönemde Memiş, gram altın için tarihi bir hedef gösterdi. Ons altındaki kritik direnç noktalarına dikkat çekerek gram altında "5 haneli rakamların" yani 10 bin lira seviyesinin görülebileceği sinyalini veren uzman isim, son dönemde popülaritesi artan gümüş yatırımcıları içinse "mağduriyet" uyarısında bulunarak soğuk duş etkisine neden oldu. İşte uzman isimden gelen tahminler.
2025 yılında kırdığı rekorlarla adından söz ettiren altın piyasası, 2026 yılına da hareketli başladı. Yatırımcıların yol haritası aradığı bu dönemde Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın için tarihi bir hedef gösterirken gümüş yatırımcılarını bekleyen risklere karşı uyardı.
FİYATA DEĞİL MİKTARA ODAKLANIN
Yılın ilk altı ayındaki ekonomik atmosferi değerlendiren ve ons altın için teknik direnç seviyelerini işaret eden Memiş, yatırımcılara kısa vadeli fiyat hareketlerinden ziyade varlıklarını artırmaları tavsiyesinde bulundu. Memiş konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Ons altın tarafında 4 bin 880 dolar seviyesi kritik direnç seviyesi olarak takip edeceğiz. Burası yukarı yönlü kırılırsa 5 bin 20 dolar seviyesi var yukarıda. Gram altın tarafında 8 bin lira seviyesine kadar yükselişin devam etmesini bekliyoruz. Ancak öngörülemeyen bir gelişme olursa bu sefer de 5 haneli rakamlar olabilir. Burada belirsizlik, kaygı devam ettiği için yatırımcıların orta vadeye, fiyata değil miktara odaklanması iyi olacaktır."
GRAM ALTIN 10 BİN TL OLACAK MI?
Gram altında 8 bin lira seviyesinin görülmesinin ardından piyasanın yeni bir değerlendirme sürecine gireceğini belirten Memiş, 10 bin lira hedefinin ons altındaki 5 bin dolar barajının aşılmasına bağlı olduğunu vurguladı. Küresel koşulların stresi beslediğini ifade eden Memiş, sözlerine şöyle devam etti:
"8 bin lira seviyesi görüldükten sonra ons altında 5 bin dolar seviyesi kırılırsa, gram altında 10 bin liraları görebiliriz. Olur diye kesin gözüyle bakmıyoruz. 8 bin lira seviyesine geldikten sonra bunu tekrar yorumlayacağız. Ancak bugünkü koşullar yılın ilk yarısında yüksek tansiyonun, stresin devam edeceğini gösteriyor. Merkez Bankalarının bile önünü göremediği süreçte altın yine 'güvenli liman' olarak duruyor."
GÜMÜŞ YATIRIMCISINA SOĞUK DUŞ
Altın için "güvenli liman" vurgusu yapan İslam Memiş, gümüş tarafında ise tam tersi bir tablo çizdi. Son bir ayda gümüşe olan ilginin spekülatif bir zemine kaydığını belirten uzman isim, bu seviyelerden gümüş alımının riskli olabileceğine dikkat çekti. Memiş'in gümüş ile ilgili sert uyarısı şu şekilde oldu:
"Gümüş altına karşı daha riskli. Son 1 ayda gümüş popülizmi arttı. Bir enstrüman zirveye gelince Türkiye'de herkes tarafından konuşuluyor. Gümüşte de böyle oluyor. Ancak gümüş tarafında ciddi mağduriyetler olabilir. Bu yüzden kısa vadeli düşünenler dikkatli olmalı. Gümüş şu anda bir yatırımcının yeniden maliyet yapabileceği, yeniden alabileceği bir seviyede olduğunu düşünmüyorum. Bu zamana kadar gümüşü çok savunduk. Ancak bu yıl, özellikle son 1 ayda gümüşte bir spekülasyon olduğunu düşünüyorum. Gümüş alınabilecek bir seviyede değil."