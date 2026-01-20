Gram altına "10 Bin TL" senaryosu gümüş yatırımcısına soğuk duş: İslam Memiş 2026 bombasını patlattı!

"Gümüş altına karşı daha riskli. Son 1 ayda gümüş popülizmi arttı. Bir enstrüman zirveye gelince Türkiye'de herkes tarafından konuşuluyor. Gümüşte de böyle oluyor. Ancak gümüş tarafında ciddi mağduriyetler olabilir. Bu yüzden kısa vadeli düşünenler dikkatli olmalı. Gümüş şu anda bir yatırımcının yeniden maliyet yapabileceği, yeniden alabileceği bir seviyede olduğunu düşünmüyorum. Bu zamana kadar gümüşü çok savunduk. Ancak bu yıl, özellikle son 1 ayda gümüşte bir spekülasyon olduğunu düşünüyorum. Gümüş alınabilecek bir seviyede değil."