İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıları sürdürmesi İsveç'te protesto edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği saldırıları ve yardım girişini kısıtlamasını protesto etti. "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Gazze'de saldırı durdurulsun" ve "Gıda kısıtlamasına son verilsin", "İsrail barış anlaşmasına uysun" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımı ve hava saldırısını durdurmasını ve İsveç'in İsrail'e silah satışına son vermesini talep etti.

