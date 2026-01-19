Yeni Şafak
Trump'ın Gazze planında yeni adres Moskova: Rus lidere Gazze teklifi

15:35 19/01/2026, Pazartesi
G: 19/01/2026, Pazartesi
Kremlin, Putin'in Gazze Barış Kurulu'na davet edildiğini bildirdi
Kremlin’den yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Gazze’de oluşturulan Barış Kurulu’na katılmaya davet ettiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu teklifin Moskova tarafından değerlendirme aşamasında olduğu, ayrıntıların netleştirilmesi amacıyla Washington’la temas kurulacağı ifade edildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Gazze Barış Kurulu'na katılması için davet gönderdiğini söyledi.

Peskov,
"Başkan Putin'e diplomatik kanallar aracılığıyla Barış Kurulu'na katılma teklifi geldi. Şu anda teklifin tüm detaylarını inceliyoruz. Tüm ayrıntıları netleştirmek için Amerikan tarafıyla iletişime geçeceğiz."
dedi.

Erdoğan'a"Kurucu Lider" daveti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu
"Barış Kurulu'na kurucu üye"
olarak davet ettiğini açıklamıştı.

İsrail kabul etmemişti

İsrail, Trump tarafından kurulması planlanan Gazze Barış Kurulu'na, "hükümet politikasıyla çeliştiği" gerekçesiyle katılmayacağını duyurmuştu.

3 omurgalı Barış Kurulu

Gazze için düşünülen yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Kurulu Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

Bu kapsamda başkanlığını Trump'ın yapacağı "Barış Kurulu" oluşturulurken, Trump, Erdoğan'ı Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

"Gazze Yönetim Kurulu"nun başına ise, eski Filistin Ulaştırma Bakan Yardımcısı Dr. Ali Şaas getirlmişti.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

Süre bitince 1 milyar dolar şartı

Davet edilen ülkeler kurulda 3 yıl yer alabilecek. 3 yıl tamamlandıktan sonra, kurul üyeliklerinin devam edebilmesi için ülkelerin 1 milyar dolar ödenmesi gerekecek. Ödeme yapmayanlar kuruldan çıkartılacak.



