Trump’tan Gazze için yeni davet: Bir ülke daha kabul etti

Trump’tan Gazze için yeni davet: Bir ülke daha kabul etti

11:0819/01/2026, Pazartesi
Trump'tan Orban'a Gazze için Barış Kurulu daveti
Gazze’de ateşkesin ikinci aşaması için kurulan Barış Kurulu’na bir ülke daha dahil oluyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD Başkanı Donald Trump’tan kurula katılması için davet aldığını duyurdu.

Macaristan Başbakanı Orban, sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Trump'tan aldığı mektubu paylaştı. Mektupta Trump, Macaristan'ı "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak katılmaya davet etti.

'Benim için onur' diyerek kabul etti

Orban da paylaşımında, bir "onur" olarak gördüğü daveti kabul ettiğini bildirdi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Kurulu Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

Erdoğan kurucu üye olarak davet edilmişti

Bu kapsamda başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti. Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.



