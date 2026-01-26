İsrail basını Netanyahu'ya ateş püskürdü: 'Barış trenini kaçırdık kontrol Türkiye'de'

ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un, Gazze’deki savaşı sonlandırmayı hedefleyen barış planında ikinci faza geçildiğini duyurması, İsrail içinde taşları yerinden oynattı. Sürecin ilerleyişini mercek altına alan The Jerusalem Post, yayınladığı yazıda İsrail’in diplomatik masada uğradığı stratejik bozgunu gözler önüne serdi.

"KONTROLDEN ÇIKMIŞ BİR TREN GİBİ"

Gazete, "Aşama 2 hızlanan bir tren gibi: Gazze barış planı ilerliyor, ancak İsrail geride bırakılıyor" manşetiyle duyurduğu analizinde çarpıcı bir metafor kullandı. Mevcut süreci istasyondan son sürat ayrılan bir trene benzeten gazete, İsrail’in bu trene hiç binemediğini, en iyi ihtimalle arka vagonlara sıkışıp kaldığını, planın ise Tel Aviv’i beklemeden tüm hızıyla yoluna devam ettiğini vurguladı.

STRATEJİK HAZIRSIZLIK

Haberde Binyamin Netanyahu’ya yönelik eleştirilerin dozu artırıldı. Netanyahu'nun, İsrail'i sürecin vazgeçilmez bir ortağı yapacak kendi "ertesi gün" (savaş sonrası) planını hazırlamakta geç kaldığı ve bu yüzden "treni kaçırdığı" belirtildi.

Gazeteye göre Netanyahu, inisiyatif almak yerine "Trump'ın ve Barış Kurulu'nun dayatmalarına boyun eğdi." Bu durum, İsrail hükümetinin bir sonraki aşama için belirlediği kırmızı çizgilerin uluslararası toplum tarafından yok sayılmasına neden oldu.

TÜRKİYE VE KATAR MASADA

Analizin en dikkat çekici bölümlerinden biri, Gazze’nin yeniden inşası ve yönetiminde rol alacak aktörlerle ilgiliydi. Netanyahu’nun, Hamas’ı silahsızlandırma sürecinde Katar ve Türkiye’nin kesinlikle yer almaması gerektiğini savunmasına rağmen, gelinen noktada bu iki ülkenin "trenin en ön vagonlarında" yer aldığı ifade edildi.

The Jerusalem Post, İsrail’in iki yıl süren saldırılar boyunca uygulanabilir bir plan ortaya koyamaması nedeniyle, "ortaya çıkan tablonun olabilecek en kötü senaryolardan biri olduğunu" yazdı. Tel Aviv'in süreci durduracak veya yönlendirecek kaldıracının kalmadığı, bunun da Başbakan için net bir "stratejik başarısızlık" olduğu vurgulandı.

TEL AVİV’E DANIŞILMADI

İsrail'in süreçteki etkisizliği, Refah Sınır Kapısı örneğiyle de detaylandırıldı. Gazze Barış Kurulu imza töreninde sınırın hem giriş hem çıkışlar için açılacağı duyuruldu. Oysa İsrail, kapının sadece Gazze'den Mısır'a çıkışlar için açık kalmasında ısrarcıydı.

Habere göre İsrail yönetimine, çift yönlü geçiş kararı hakkında "danışılmadı", sadece karar alındıktan sonra "bilgilendirme yapıldı". Gazete, uluslararası baskı altındaki Tel Aviv yönetiminin, itirazlarına rağmen bu karara uymak zorunda kalacağına dikkat çekti.



