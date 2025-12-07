Yeni Şafak
Süper Lig'de şaşırtan ayrılık! Kazandığı maçtan sonra istifa etti

16:577/12/2025, Pazar
G: 7/12/2025, Pazar
Süper Lig'de teknik direktör ayrılıkları sürüyor.
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ni çalıştıran teknik direktör Volkan Demirel, Fatih Karagümrük maçı sonrası görevinden ayrıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Volkan Demirel görevini bıraktı. Demirel, 15. haftada oynadıkları Fatih Karagümrük maçından 3-0 galip ayrılmıştı. Genç teknik adam, kırmızı-siyahlı kulüpteki yönetim değişikliği nedeniyle görevinden istifa etti.


Volkan Demirel yaptığı açıklamada, "Ben istifa ediyorum ama bunu isteyerek yapmıyorum. Burada olmaktan ve çalışmaktan çok mutluydum. Beni buraya getiren Mehmet Başkan'dı, Arda Başkan seçildi. Dün bana çok nazik davrandılar ama ben bu kararı dün almıştım zaten." ifadelerini kullandı.


Gençlerbirliği ligde topladığı 14 puanla 13. sırada yer alıyor.





#Süper Lig
#Volkan Demirel
#Gençlerbirliği
