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Cengiz Kurtoğlu kaza geçirdi: Konseri iptal edildi, sağlık durumu belli oldu

Cengiz Kurtoğlu kaza geçirdi: Konseri iptal edildi, sağlık durumu belli oldu

10:0615/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Türk müziğinin usta isimlerinden Cengiz Kurtoğlu sevenlerini korkuttu. Cengiz Kurtoğlu, Konya’daki konserine giderken trafik kazası geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan ünlü sanatçının ayağında çatlak tespit edildiği öğrenildi.

Türk müziğinin usta isimlerinden Cengiz Kurtoğlu, Konya’da vereceği konser öncesi yolda trafik kazası geçirdi.

Hastaneye kaldırıldı

Talihsiz kaza sonrası hastaneye götürülen sanatçının yapılan kontrollerinde ayağında çatlak olduğu belirlendi.

Sağlık durumunun kontrol altına alındığı öğrenilen Kurtoğlu’nun, doktorlarının tavsiyesi üzerine dinlenmesi gerektiği öğrenildi.

Cengiz Kurtoğlu'nun Konya konserinin ileri bir tarihe ertelendiği ve sanatçının hayranlarına en kısa sürede yeni konser tarihinin duyurulacağı açıklandı.

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