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Karaman'da otomobil dereye devrildi: Üç çocuk hayatını kaybetti

Karaman'da otomobil dereye devrildi: Üç çocuk hayatını kaybetti

22:2516/06/2026, Salı
AA
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Ailenin Şanlıurfa'dan Karaman'a tarım işçisi olarak geldiği, tarladan çadırlarına dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.
Ailenin Şanlıurfa'dan Karaman'a tarım işçisi olarak geldiği, tarladan çadırlarına dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.

Karaman’da dereye devrilen otomobilde bulunan aynı aileden 3 çocuk yaşamını yitirirken, sürücü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden çocukların cenazeleri otopsi için morga götürüldü.

Karaman'da dereye devrilen otomobildeki aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

M.İ. idaresindeki 63 EA 265 plakalı otomobil, merkeze bağlı Kızık köyünde dereye devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda araçtaki sürücünün çocukları Mehmet Mustafa İ. (4), Ramazan İ. (12) ve Mehmet Sinan İ. (5) olay yerinde öldü, kendisi, eşi ve 2 çocuğu ise yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden çocukların cenazeleri ise otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Ailenin Şanlıurfa'dan Karaman'a tarım işçisi olarak geldiği, tarladan çadırlarına dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.


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