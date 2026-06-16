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Adana'da tır kazası: 1 yaralı

Adana'da tır kazası: 1 yaralı

17:2716/06/2026, Salı
IHA
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Adana
Adana

Adana’da otoyolda meydana gelen tır kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Pozantı-Tarsus Otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Aynı istikamette seyreden 33 CCN 75 plakalı konteyner yüklü tır, 31 AFM 669 plakalı karpuz yüklü tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle konteyner yüklü tırın sürücü kabini hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Kazada yaralanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolun Pozantı yönündeki iki şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım, ekiplerin güvenlik önlemleri altında tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesi için çalışma başlatılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.




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