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Kamyonet ve minibüsün altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Kamyonet ve minibüsün altında kalan çocuk hayatını kaybetti

18:4516/06/2026, Salı
G: 16/06/2026, Salı
DHA
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Dört yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Dört yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'nın Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı’nda taşıtlara yeşil ışık yanarken yolun karşısına geçmek isteyen dört yaşındaki çocuk, önce kamyonetin ardından minibüsün altında kaldı. Minibüs sürücüsü tarafından hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Adana'da yolun karşısına geçmek isteyen Halil Süveyli (4), önce kamyonetin ardından minibüsün altında kaldı. Minibüs sürücüsü Hacı Y.'nin (56) hastaneye götürdüğü Süveyli, hayatını kaybetti. 2 sürücü gözaltına alınırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre; taşıtlara yeşil ışık yanarken yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Halil Süveyli, Ali A.'nın (27) kullandığı 01 MC 0699 plakalı kamyonetin altında kaldı. Aynı şeritteki Hacı Y.'nin kullandığı 80 AFB 674 plakalı minibüs de yerde ağır yaralı halde yatan Halil’in üzerinden geçti.

Saklandığı adreste yakalandı

Çevredekilerin uyarması ile aracını durduran Ali A., yaya olarak kaçarken; Hacı Y., yaralı çocuğu aracı ile Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne götürdü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan kaçan Ali A. saklandığı adreste yakalanırken, hastanede tedaviye alınan Halil Süveyli kurtarılamadı. Halil Süveyli’nin cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Çocuğun ölümü sonrası hastanedeki Hacı Y. de gözaltına alındı. Sürücülerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

"Burada sürekli kazalar yaşanıyor"

Kazayı anlatan esnaf Mehmet Can ise "2 çocuk, karşıya geçerken yeşil ışık yandı. İki araç çocuğun üzerinden geçti. Sürücüler sonradan fark ettiler durumu. 2’nci araçtaki de çocuğu, hastaneye götürdü. Burada sürekli kazalar yaşanıyor" dedi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.



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