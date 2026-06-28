Yüksekova’da 28 kilo uyuşturucuyla yakalanan doktor tutuklandı

Hakkari Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik dün yapılan çalışmalarda bir araçta 13 parça halinde 14 kilogram metamfetamin, 14 parça halinde 7,1 kilogram eroin, 4 parça halinde 3 kilogram toz esrar, 9 parça halinde 4,1 kilogram skunk maddesi ele geçirildiği belirtildi.