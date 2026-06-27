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Mersin'de nefes kesen operasyon: MİT'in tespit ettiği kırmızı bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı yakalandı

Mersin'de nefes kesen operasyon: MİT'in tespit ettiği kırmızı bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı yakalandı

22:0727/06/2026, Cumartesi
IHA
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Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.
Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

MİT'in tespitinin ardından Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen ortak operasyonda, kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uluslararası uyuşturucu kaçakçısı yakalandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uluslararası uyuşturucu kaçakçısı, MİT’in tespitinin ardından Mersin’in Mezitli ilçesinde düzenlenen ortak operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yabancı uyruklu D.M. isimli şüphelinin yeri tespit edildi. Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak operasyon düzenlendi.

Merkez Mezitli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, hakkında kırmızı bülten bulunan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı D.M. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.


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