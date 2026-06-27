Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İçişleri Bakanlığı'ndan 24 ilde uyuşturucu operasyonu: 202 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan 24 ilde uyuşturucu operasyonu: 202 şüpheli yakalandı

11:4727/06/2026, Cumartesi
G: 27/06/2026, Cumartesi
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığı, 24 ilde düzenlenen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlarda 202 şüphelinin yakalandığını, 122’sinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 24 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 202 şüphelinin yakalandığını, 122’sinin tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlara 1025 ekip ve 6 bin 440 personel katıldı. Operasyonlarda 412 kilogram uyuşturucu madde ile 367 bin 431 uyuşturucu hap ele geçirildi. 202 şüpheli yakalandı, şüphelilerden 122’si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 80’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.



#i̇çişleri bakanlığı
#uyuşturucu operasyonu
#uyuşturucu madde
#uyuşturucu satıcıları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İZMİR 27-28 HAZİRAN ELEKTRİK KESİNTİSİ İLÇE İLÇE LİSTE! Gediz Elektrik İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, kaç saat sürecek?