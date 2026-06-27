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Çetelere şafak baskını

Çetelere şafak baskını

04:0027/06/2026, Cumartesi
G: 27/06/2026, Cumartesi
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34 ilde 48 ayrı operasyon yapıldı.
34 ilde 48 ayrı operasyon yapıldı.

Suç şebekelerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Yasa dışı silah ve uyuşturucu ticareti, tefecilik, göçmen kaçakçılığı ile motosikletli silahlı çetelere yönelik 34 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 48 operasyonda 1037 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. İstanbul'da gözaltına alınanlar arasında Daltonlar suç örgütüyle bağlantılı 33 şüpheli de yer aldı.

Organize suç örgütleri ile mücadele kararlılıkla sürüyor. Emniyet ve jandarma birimleriyle koordinasyon içerisinde dün sabah ülke çapında eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda yasa dışı silah ve uyuşturucu ticareti, tefecilik, göçmen kaçakçılığı yapan örgütler, yeni nesil motosikletli silahlı çeteler ile çok sayıda suç kaydı olduğu için halkı tehdit ve şiddetle sindiren şüphelilere ağır darbe vuruldu. 48 ayrı operasyonda 1037 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 549'u yakalandı.

Operasyonlarda yüzlerce silah ele geçirildi.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE GEÇİT YOK

53 Cumhuriyet başsavcılığının koordinesinde, 24 ilde “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçuna yönelik 35 operasyon yapıldı, 1037 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Şüphelilerden 549'u gün içinde gözaltına alındı. Örgütlü suç kapsamında olmamakla birlikte benzer nitelikteki suçlara yönelik de 10 Cumhuriyet başsavcılığının koordinesinde, 10 ilde 13 operasyon gerçekleştirildi, 130 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı. İstanbul’da gözaltına alınanlar arasında Daltonlar’la bağlantılı 33 şüpheli de yer aldı.

TEHDİT VE HARACA İZİN VERMEYECEĞİZ

Operasyonları yargı teşkilatının süratli refleksi, kolluk birimlerinin sahadaki etkinliği ve kurumlar arasındaki güçlü koordinasyonun açık göstergesi olduğunu vurgulayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: “Şehirlerimizin huzurunu bozmaya, gençlerimizi suça bulaştırmaya, esnafımızı tehdit ve haraçla sindirmeye çalışan hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz.”




#Çete
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