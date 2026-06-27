Çetelere şafak baskını

Organize suç örgütleri ile mücadele kararlılıkla sürüyor. Emniyet ve jandarma birimleriyle koordinasyon içerisinde dün sabah ülke çapında eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda yasa dışı silah ve uyuşturucu ticareti, tefecilik, göçmen kaçakçılığı yapan örgütler, yeni nesil motosikletli silahlı çeteler ile çok sayıda suç kaydı olduğu için halkı tehdit ve şiddetle sindiren şüphelilere ağır darbe vuruldu. 48 ayrı operasyonda 1037 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 549'u yakalandı.